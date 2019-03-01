İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle deniz kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle deniz kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu. İstanbul’da lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle deniz kıyısında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu. Kadıköy Bostancı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Aynı bölgede bulunan ağaçlarında şiddetli rüzgarın etkisi ile sallandığı görüldü. Tekneler ilerlemekte zorluk yaşadı. Sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, sefer yapan bazı tekneleri hazırlıksız yakaladı. Tekneler deniz üzerinde ilerlemekte zorluk çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.