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İstanbul’da LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu’nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yarın Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:34
İstanbul’da LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu’nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yarın Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı oturumunda AK Parti Grubu’nun teklifiyle LGS’ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Buna göre yarın yapılacak LGS’ye girecek olan öğrencilere ve sınavda görevli olan personele belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.


Ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarının ise İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, şehir hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:34
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