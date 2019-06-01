İstanbul'da LGS heyecanı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.

Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı.

Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.



Sınava son anda yetişen adaylar ise stresli bir şekilde koşarak içeri girdi.

Öte yandan, sınavın başlamasına yarım saat kala öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili duyuru yapıldı.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.



İstanbul Valiliği, 39 ilçedeki 505 okulda bulunan 10 bin 971 salonda uygulanan sınava, 191 bin 638 öğrencinin katılacağını bildirmişti.