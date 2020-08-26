  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İstanbul'da kurulacak 2'nci baro için önemli açıklama
Siyaset

İstanbul'da kurulacak 2'nci baro için önemli açıklama

İstanbul’da 2’nci baro için toplanan imza sayısı 1000’i aştı. Yeni baronun kurucu avukatları destek çağrısı yaparken, müracaat için irtibat telefonu yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:06:00 - 2020-08-26 15:35:01
İstanbul'da kurulacak 2'nci baro için önemli açıklama

Vesayetçi baroların saltanatını sona erdirmek için hayata geçirilen çoklu baro sistemi sonrası, İstanbul’da 2’nci baro için harekete geçildi.

Kurulması planlanan 2’nci baro için toplanan imza sayısının 1000’i aştığı beliritldi.

Avukatlar, İstanbul’daki yeni baro için destek çağrıları yaparken, aynı zamanda kurucu avukatlar irtibat için telefon numaralarını yayınladı.

Yeni baro için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Meslektaşlarımız,

Yeni Baro Başvurusu İçin teknik zorluk yaşayanlara yardımcı olmak için bugün de avukatlardan oluşan ekibimiz sizlere destek vermeye devam edecektir :

Aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz :

Av. Ömer Faruk Alimoğlu

0530 323 7494

Av. Ömer Can Ekdi

0532 797 09 92

İstanbul Yeni Baro

0531 780 09 71

https://www.uhap.com.tr/

Yeni Baro Kurucu Avukatlar

Av. Necati CEYLAN

Av. Niyazi PAKSOY

Av. Cavit TATLI

Av. Şengül KARSLI

Yeni baronun Twitter hesabından önemli bir bilgilendirme de yapıldı. Baronun kuruluş işlemleri hakkında yapılan bilgilendirme şu şekilde:

Yeni baronun denetlenebilir olduğuna vurgu yapılan bir diğer paylaşım ise şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M.Kemalin Askeri

Turkiye'deki AZILI AZGIN AZINLIK Yobazlarin orani %10 filandir, ama bu hukucular arasinda %1e duser, cunku Hukuk Fakultelerinde din HUKUK Tarihi dersinde okutulur, HUKUCULARA gore bu demektir ki din tarih olmustur. Yani %1 ile 2000i zor bulurlar, zaten yasa 1 ay once cikti hala 1000, sizin 100 yildir debelendiginiz halde hala %10 oldugunuz gibi!
  • Yanıtla
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı