İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-14" uygulaması Kentin birçok noktasında helikopter destekli uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-14" uygulaması kapsamında, birçok noktada denetim gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor. Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel katıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti ve araçları aradı. Denetimlere, narkotik köpeği "Alf"in katılımıyla araçlarda uyuşturucu araması da yapılıyor. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.