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İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-11" uygulaması

Kentin birçok noktasında helikopter destekli uygulama yapılıyor

26 Temmuz 2019 Cuma 15:21
İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-11" uygulaması

İSTANBUL (AA) - "Kurt Kapanı 2019-11" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında denetleme gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.

Denetlemeye, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı personel katıldı.

Fatih'teki Millet Caddesi'nde yapılan uygulama kapsamında, araç sürücülerinin belgeleri ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edilirken, narkotik köpeği "Dark" ile bazı araçlarda uyuşturucu araması yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde de polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti ve araçları aradı.

Taksim Meydanı’nda ise ekipler şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yaptı.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:21
  1. denetleme
  2. İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-11" uygulaması

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