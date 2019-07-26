İstanbul’da Kurt Kapanı-11 uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-11 uygulaması gerçekleştirildi. Topkapı’daki uygulama noktasına şarkıcı Derin Su’da takıldı.

Tüm İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması ve meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek amacıylaKurt Kapanı-11 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında polis köpekleri arama yaptı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Topkapı Millet Caddesi’ne de uygulama noktası kuruldu. Gerçekleştirilen uygulamaya Şarkıcı Derin Su’da takıldı. Kıyafetinin uygun olmadığını söyleyerek araçtan inmek istemeyen şarkıcı, polis ekiplerince aracından indirilerek üst araması yapıldı. Şarkıcıya Genel Bilgi Taraması(GBT) uygulanarak aracında arama yapıldı.

Uygulamanın ardından açıklama yapan Derin Su, “Benim için çok korkunç bir şey oldu. Çekime geç kaldım. Stüdyoda işim vardı. Polisler görevini yapıyor. İyi ki varlar. Bizim gibi insanlar değil de daha çok suçlu olanları çevirseler keşke” dedi.