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İstanbul'da kurban hazırlıkları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, bu yıl 8 ayrı modern kurban satış ve kesim tesisinde vatandaşlara hizmet verecek- Kaçan kurbanlıkların yakalanması için oluşturulan 8 ayrı boğa timi, büyükbaş hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek- Kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri dışında, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının izin verdiği vakıf, dernek, Kur'an kursu, yurt, mezbaha, büyük market ve oto yıkamalar, kurban satış ve kesimi yapacak

16 Temmuz 2019 Salı 14:04
İstanbul'da kurban hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban hizmetleri "Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik" ve her yıl Diyanet İşleri Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" doğrultusunda yerine getiriliyor.

Bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı tebliğini yayımladı.

Tebliğe göre, kurbanlık hayvanların 27 Temmuz'dan itibaren şehir içine girişine ve satışına izin verilecek.Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na kurbanlık hayvanların geçişinde, her yıl olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığınca belirtilen şartlar aranacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram sonuna kadar şehir giriş çıkışlarında denetimlerini sürdürecek.

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kesilebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, bu yıl 8 ayrı modern kurban satış ve kesim tesisinde vatandaşlara hizmet verecek.

Alibeyköy-Eyüpsultan, Kestanelik-Çatalca, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kayaşehir-Başakşehir, Kurnaköy-Pendik, Yeşilkent-Avcılar, Çakmaklı-Büyükçekmece'de bulunan tesisler, toplam 255 bin metrekarelik alana sahip.

Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde kurban kesimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSYÖN AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde hizmetleri pratikleştirmek ve hızlandırmak için İslami hassasiyetler gözetilerek en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında mescit, lavabo, WC, dinlenme alanları, kantin gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor.

Ayrıca Sancaktepe'de 52 bin 303 metrekarelik "Paşaköy-II Kurban Satış, Kesim ve Hayvan Karantina Alanı" yapımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü imzaladı. Projesi tamamlanan karantina alanının 2020'de yapımına başlanacak. 2021'de hizmete girmesi planlanan tesis 2 bin 190 büyükbaş hayvan barınma kapasitesine sahip olacak.

- Boğa timleri görev başında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık hayvanların etiyle ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden "Bilgilendirme Hattı" oluşturdu.

Kesim alanlarında vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin "Kurban Kesim ve Hijyeni" el kitapçığı ile 35 bin takım hijyenik kurban eti poşeti de hazırlandı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması için 8 ayrı ekip oluşturdu. Gelen ihbarları değerlendirecek boğa timleri, büyükbaş hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

- Kurban Mobil

İl genelindeki kurban satış ve kesim yerlerine vatandaşların kolay erişimi için geçen yıl kullanıma sunulan "İBB KURBAN" mobil uygulaması bu yıl da uygulanacak. Büyükşehir Belediyesinin kurbanla ilgili bütün hizmetlerinin yer aldığı uygulama ile küpe numarası üzerinden sorgulama yapılarak kurbanlık hayvana ait bilgilere ulaşılacak.

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri dışında, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının izin verdiği vakıf, dernek, Kur'an kursu, yurt, mezbaha, büyük market ve oto yıkamalar, kurban satış ve kesimi yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılı tebliğine göre, toplu kesim yapmak isteyen kuruluşlar başvuruyu kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri başkanlığındaki İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna yapacak. Alınan kararlar onay için İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna gönderilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ilçelerden gelen yerleri denetleyerek İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna sunacak. İl Komisyonu onayı ile kesim yapılacak alanlar belirlenmiş olacak.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:04
  1. İbb
  2. Kurban

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