İstanbul’da kurban denetimi başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvanlar üzerindeki denetim hız kazandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İstanbul’a kara ve deniz yoluyla kurban hayvanlarının giriş yapacağı noktalar tamamen kontrol altına alınarak kurbanlıkların hijyenik koşullarda satılması ve kesim işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkinde oluşturulan kontrol noktasında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekimler, Jandarma ekiplerinin desteğiyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmesi planlanan kurbanlıkları denetledi.

Veteriner hekimler kurbanlıkları denetledi

11 Ağustos günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi İstanbul’da kurbanlıkların denetimi de hız kazandı. Anadolu’dan Avrupa yakasına geçecek olan kurbanlıklar, Yavuz Sultan Selim köprüsüne yaklaştıklarında Riva mevkinde kurulan kontrol noktasında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner hekimlerince denetlendi. Küpesiz, belgesiz hiçbir hayvanın sevkine izin verilmezken gerekli belgeleri bulundurmayan yetiştiricilere ve nakil araçlarına yasal işlem uygulandı. Hayvan mevcudiyetinin korunması amacıyla gebe ve damızlık hayvanların kurbanlık alanlara girişine izin verilmemesiyle birlikte 2010 yılında kazanılan ’Trakya Bölgesinin Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsünün’ sürdürülebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarına uymayan kurbanlıkların da Trakya bölgesine geçmesine de kurulan kontrol noktasında izin verilmiyor. İçerisinde canlı hayvan bulunan kamyon ve TIR’lar Jandarma ekiplerince kontrol noktasına yönlendirilirken Veteriner hekimlerce kurbanlıkların denetimleri gerçekleştirildi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’da katıldı. Karaca, "Bilindiği üzere Kurban hizmetleri tebliği uyarınca İstanbul iline 27 Temmuz itibariyle bu gece 00.01 itibariyle kurbanlık girişleri başlamıştır. Biz burada Çamlıca ve Riva Hayvan sevk kontrol noktalarında gelen hayvanların veteriner sağlık raporlarına eğer Anadolu yakasına gelecekse yurt içi veteriner sağlık raporuna ve pasaportlarına bakıyoruz. Anadolu yakasından Trakya bölgesine geçecekse gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Bilindiği üzere 2010 yılından itibaren Trakya bölgemiz ’Şap Hastalığından Arilik Statüsü’ kazanmış ve dokuz yıldır bu statüyü koruyoruz. Bu çerçevede Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş belli şartlara bağlı. Bu şartları sağlayan hayvanlar kan testleri yapıldıktan sonra Trakya’ya Geçiş Sağlık Sertifikası almasıyla geçişine izin veriyoruz. Bu sene yine bir Kurban arifesindeyiz, vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurbanlık hayvanlarını almaları, sağlıklı bir şekilde kestirmeleri ve güzel bir kurban geçirmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre paydaş kurumlarımızla beraber denetimlerimizde Jandarmamız ve Emniyet Müdürlüğümüzle beraber, saha kontrolünde Zabıtamızla beraber 24 saat esasına göre çalışmamız sürüyor. Biz vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz, kurbanlık hayvanlarının bizim tarafımızdan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izinlendirilmiş kurbanlık satış yerlerinden almalarını ve izinli yerlerde kesmelerini rica ediyoruz. Özellikle son iki yıldır Bakanlığımız tarafından uygulanmaya konulan ’HAYSAK’ diye IOS ve Android sisteminden indirebileceğiniz bir uygulamamız var. Bu programda satın aldıkları bütün bilgiler mevcut olup, küpe bilgilerini girdiklerinde istedikleri bütün bilgiler kendilerinin önüne geliyor. Ayrıca karşılaşabilecekleri hastalıklar konusunda ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler de bu programda mevcut. Bakanlığımız tarafından yine bütün 81 ile dağıtılmak üzere Kurban Hizmetleriyle ilgili olarak bir rehber yayınlandı. Bununda dağıtımını gerçekleştirdik. İnşallah yarından itibaren hayvanlarımız pazarlarda olacak, deyim yerindeyse görücüye çıkacak" ifadelerini kullanırken hayvan pazarlarında yapılan çalışmalara da değinen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, "Hayvan pazarlarında yaklaşık olarak 230 civarında izinlendirilmiş şu an hayvan pazarımız var, 540 civarında hala devam ediliyor belirlenen kesim yerlerinde kesimleri yapılacak. Bizim denetimlerimiz sıkı bir şekilde kurbanın son gününe kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güzel bir gün geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü denetim gerçekleştirdi

Trakya bölgesine hayvanların geçişiyle ilgili de açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2010 yılından itibaren Trakya bölgemiz Şap’dan Ari bölge olarak ilan edildikten sonra Bakanlığımız tarafından kan testi yapılmış ve karşıya geçmek için hak sertifikası almış hayvan sayımız her yıl artış gösteriyor. Bu sene de yaklaşık olarak 25 bin civarında büyükbaş hayvanın karşıya geçmesini planlıyoruz. Biz sadece bugün denetim yapmıyoruz Trakya’ya geçişle ilgili olarak, 365 gün 7 gün 24 saat esasına göre Çamlıca ve Riva hayvan sevk noktalarında denetimlerimizi yapıyoruz. Kurban Bayramı döneminde hayvan hareketleri çok arttığından dolayı daha da sıklaştırıyoruz bunları. Eğer Trakya’ya geçiş sertifikası yoksa hayvanın iki çeşit uygulamamız var. Eğer Anadolu’ya geçişiyle ilgili sağlık raporu varsa Tuzla Hayvan Borsasına alıyoruz ve Anadolu yakasında bir satış noktasında satışına izin veriyoruz eğer herhangi bir belgesi yok, menşei belli değilse ona göre menşei araştırması yapıp karantina da tutuyoruz. Eğer küpesi ve pasaportu yoksa da kesime sevk ediyoruz, bu arada yasal işlemleri de yapıyoruz" dedi. Müdür Karaca, açıklamasının ardından Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek için kontrol noktasına gelen canlı hayvan taşıyan bir kamyonetin denetimini veteriner hekimlerle birlikte gerçekleştirdi.

Hayvan yetiştiricileri Kurban Bayramı’ndan umutlu

Tokat Zile’den Yavuz Sultan Selim köprüsünü kullanarak Avrupa yakasına geçmek isteyen hayvan yetiştiricisi Mehmet Çamkıran, "Allah nasip ederse Beylikdüzü’ne gideceğiz. Şu an en pahalı hayvanım 20 bin lira, şu an da bir ton. Beklentim bu sene inşallah iyi olacak, hayvan sayısı biraz az, hayvan yetiştiricisi kalmadı bizim memleketimizde eskisi gibi bayağı hayvan sıkıntısı var. Allah’tan hayırlısı bu sene iyi olur kurbanlıklar satılır, hiç sıkıntımız yok" dedi. Sultangazi’ye kurbanlık götüren bir diğer hayvan yetiştiricisi Recep Öncül, "İyi olmasını bekliyoruz yani temenni ediyoruz tüm kurbancılara başarılar diliyoruz, Allah utandırmasın. Maliyetler fazla, masraflar çok, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.