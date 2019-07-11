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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:01
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentteki toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı sürecince ücretsiz hizmet vermesine karar verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, Kurban Bayramı'nda vatandaşların yapacağı, akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilerek, özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla toplu taşımanın ücretsiz olması talep edildi.

Hukuk - Halkla İlişkiler ve Plan Bütçe Komisyonlarında değerlendirilen teklif olumlu bulunarak Meclis'e sevk edildi. Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, söz konusu teklif, görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos saat 06.00 ile 14 Ağustos saat 24.00'e kadar İstanbul'daki istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İBB Meclisi, ağustosta tatile gireceği için karar erkenden alındı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:01
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