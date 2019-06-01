İstanbul'da Kudüs günü coşkusu

Cuma namazının ardından İstanbul Fatih Camii avlusunda toplanan grup, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi üzerinden Saraçhane'deki İtfaiye Parkı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca ve sonrasında "İstanbul’dan Kudüs’e direnişe bin selam; Siyonist israil Filistinden defol; Mescid-i Aksa onurumuzdur; Kanımız’ canımız feda olsun Aksa’ya; Siyonist elçilik kapatılsın; Yaşasın Filistin direnişimiz; Direnişe sadakat onurumuzdur; Ümmetiz’ kardeşiz’ kazanacağız; Müslüman uyuma kıblene sahip çık; İslami direniş onurumuzdur; Şehitlerin kanı siyonizmi yenecek; Mavi Marmara onurumuzdur; Katil israil hesap verecek; direniş’ şehadet’ özgürlük; müslümanlar kardeştir’ amerika kalleştir; karolsun israil’ kahrolsun amerika; katil abd orta doğudan defol; abd üsleri kapatılsın; oluk’ oluk kan aksa kurtulacak el aksa; işbirlikçi rejimler hesap verecek" gibi sloganlar atıldı.

Aktivist Hakan Özayaz'ın sunuculuğunu yaptığı program, Kur'an-ı Kerîm tilavetiyle başladı, ardından Grup İslami Direniş kendine özgü marşlarını söyledi. Ezgiler söylenirken meydandaki kalabalık sık sık tekbirler ve sloganlar attı.

Siyonist rejim İsrail tarafından şehid edilen İslami Direnişin öncü isimlerinden Seyyid Abbas Musavi'nin kızı da programda kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Musavi ''Özgür Kudüs'te namaz kılacağız inşallah '' diye konuştu

Etkinlikte basın açıklaması Recep Yiğittarafından okundu.

Recep Yiğit yaptığı açıklamada, azgınlıkta hiçbir sanır tanımayan zamanın firavunları ve bölgesel müttefikleri tam bir küstahlıkla İslam ülkelerine, ümmetimizin kutsalları ve değerlerine saldırmakta, geçmişte hiç görülmediği şekilde tamamen arsız ve pervasızca, özellikle Filistin ve Kudüs üzerinde alçakça ve namertçe hesaplar yapmakta olduğunu altını çizdi.

Yiğit; Kudüs işgalcisi Siyonist rejimin güvenliği ve daha da genişletilmesi amacıyla hazırlanan planların birinci hedefinde, direniş ekseninin kalbi olan Filistin davasının tamamen bitirilmesni, Kudüs’ün siyonist rejimin egemenliğine bırakılmasını ve Filistin direnişinin tüm kazanımlarının sıfırlanmasını öngörmek olduğunu belirtti.

Recep Yiğit konuşmasın devamında "Öyle bir plan ki, “barış görüşmeleri” adı altında emperyalist ve siyonistlerle aynı yuvarlak masa etrafına oturanların bile reddettiği bir plan ile karşı karşıyayız. İslam Ümmeti ve insanlığın ortak değerleri açısından tarihin en büyük ihaneti sayılan bu saldırganlıkta başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgesel birtakım Amerikan işbirlikçisi rejimlerin Filistin’in Siyonistlere satılması ve Kudüs’ün siyonist işgal rejiminin çizmeleri altına bırakılmasında doğrudan pay sahibi olmaları ve bu meşum plana aktif ve lojistik destek sunmalarıdır. Dolayısıyla, İslam ümmetine yönelik firavunca azgınlıkta, tarihin en kapsamlı ve en yıkıcı saldırılarına tanık olduğumuz gibi, bölgemizdeki İslam ülkeleri içindeki birtakım yöneticilerin Camp David zilletinin altına imza atan Enver Sedat’ları çok geride bırakan bir ihanet içine girdiklerini görüyoruz." dedi

Basın açıklamasının ardından Yasin Aydoğan bir dua etti.

Yapılan Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

ÖZGÜR KUDÜS İÇİN ÜMMET SEFERBERLİĞİNE ÇAĞRI

Değerli basın mensupları, Aziz bacı ve kardeşlerimiz…

İslam ümmeti ve insaniyetin ortak değeri, tarihimiz ve medeniyetimizin mukaddes mirası, Filistin’in ebedi ve değişmez başkenti olan Kudüs’ümüzün özgürlük mücadelesi için Ramazan ayının son cuması bir Kudüs Günü’nde daha bir araya geldik.

Habil ile Kabil arasında başlayıp tarih boyu süregelen Hakk ile batıl mücadelesinde, genelde tüm dünyada, özelde ise bölgemizde gelişen hadiseler, hem insanlık alemi, hem de İslam Ümmeti olarak hepimizi tarihi bir dönüm noktasına, varoluşsal bir ayrımın eşiğine getirmiş durumdadır.

Azgınlıkta hiçbir sanır tanımayan zamanın firavunları ve bölgesel müttefikleri tam bir küstahlıkla İslam ülkelerine, ümmetimizin kutsalları ve değerlerine saldırmakta, geçmişte hiç görülmediği şekilde tamamen arsız ve pervasızca, özellikle Filistin ve Kudüs üzerinde alçakça ve namertçe hesaplar yapmaktadırlar.

Donald Trump’ın ABD başkanı olmasıyla birlikte başlayan yeni dönemde, dünyada ve bölgede Amerikan çıkarları ve siyonist rejimin güvenliğini tehdit eden tüm güçler ve bütün direnç noktalarının topyekun sindirilmesi üzerine kapsamlı bir plan ortaya konulmuş, bu bağlamda adına “Yüzyılın Anlaşması” denilen tüm zamanların en büyük ihaneti hazırlanmıştır.

Kudüs işgalcisi Siyonist rejimin güvenliği ve daha da genişletilmesi amacıyla hazırlanan bu planın birinci hedefi de, direniş ekseninin kalbi olan Filistin davasının tamamen bitirilmesi, Kudüs’ün siyonist rejimin egemenliğine bırakılması ve Filistin direnişinin tüm kazanımlarının sıfırlanmasıdır. Öyle bir plan ki, “barış görüşmeleri” adı altında emperyalist ve siyonistlerle aynı yuvarlak masa etrafına oturanların bile reddettiği bir plan ile karşı karşıyayız.

İslam Ümmeti ve insanlığın ortak değerleri açısından tarihin en büyük ihaneti sayılan bu saldırganlıkta başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgesel birtakım Amerikan işbirlikçisi rejimlerin Filistin’in Siyonistlere satılması ve Kudüs’ün siyonist işgal rejiminin çizmeleri altına bırakılmasında doğrudan pay sahibi olmaları ve bu meşum plana aktif ve lojistik destek sunmalarıdır. Dolayısıyla, İslam ümmetine yönelik firavunca azgınlıkta, tarihin en kapsamlı ve en yıkıcı saldırılarına tanık olduğumuz gibi, bölgemizdeki İslam ülkeleri içindeki birtakım yöneticilerin Camp David zilletinin altına imza atan Enver Sedat’ları çok geride bırakan bir ihanet içine girdiklerini görüyoruz.

Böyle bir durum, genelde bütün dünya Müslümanlarını ve özelde de bölgemiz ve ülkemizdeki bütün müslümanları her zamankinden daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır.

Hangi ülke ve belde, hangi mezhep ve cemaat, hangi grup ve hareket olursa olsun, Ümmet olmanın bilinç ve sorumluluğu ile göğüslerimizi Kudüs’e siper etmeli, Kudüs’ü savunma ve özgürleştirmek için evrensel bir dayanışma cephesinde ellerimizi ve yüreklerimizi birleştirebilmeliyiz.

Bugün sadece Mescid-i Aksa’nın içinde ve çevresinde değil, dünyanın her bir yanında Kudüs için ribatta durmalı, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hepimiz bir Kudüs gönüllüsü olarak yaşadığımız tüm coğrafyalarda murabıt rolümüzü yerine getirebilmeliyiz.

Değerli kardeşlerimiz ve ey yeryüzünün tüm Kudüs sevdalıları, Mübarek Ramazan ayının bu son cuması, dünya Kudüs gününde, Kudüs’le olan ahdimizi ve misakımızı bir kez daha yenilerken değişik sivil toplum kuruluşlarından oluşmuş Kudüs Günü Platformu olarak hem Türkiye hem de bütün dünyaya buradan en yüksek sesle duruşumuzu

ilan ediyoruz:

1- ABD Başkanı Donald Trump’ın önderliğinde emperyalist batı, siyonist rejim ve işbirlikçilerin eliyle İslam ülkelerine, direniş cephesine, özellikle de Kudüs davasına yönelik hazırlanan tüm planları, düzenlenen tüm komploları ve yapılan tüm şeytanca hesapları bütünüyle reddediyor, bütün dünya Müslümanlarını, büyük şeytan Amerika’nın başını çektiği küresel şer cephesine karşı tek ümmet bilinciyle hareket edip güçlerini birleştirmeye ve aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp evrensel bir Kudüs seferberliği başlatmaya davet ediyoruz.

2- Emperyalizmin yüz yıldır bölgemizde sürdürdüğü hegemonyasının tamamen son bulması için, Amerikan emperyalizminin İslam ülkelerindeki askeri, siyasi, istihbari tüm üslerinin kapatılmasını, özellikle, 15 Temmuz meşum darbe girişiminin merkez üssü olan İncirlik Üssü ve siyonizme lojistik destek sağlayan Kürecik Radar Üssü’nün kapatılmasını talep ediyoruz.

3- Siyonist işgal rejimi ile ilişkileri geliştiren, doğrudan dolaylı işbirliği ve ittifak için giren bir takım İslam ülkeleri yöneticilerinin bu ihanetlerini şiddetle telin ediyor, cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden de, ümmetimizin iftiharı Mavi Marmara özgürlük filosunda 10 kardeşimizi de şehid eden Filistin işgalcisi siyonist rejim ile tüm ilişkilerin kesilmesini, Siyonistlerin kullandığı elçilik ve konsoloslukların Filistin direnişi liderliğine teslim edilmesini talep ediyoruz.

4- Siyonist rejimin ömrünü uzatmaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik tüm girişim ve projelerin hepsini ayaklarımızın altına alıyor, bütün bu şeytani plan ve projeler karşısında ümmetimizin unutulmaz liderlerinin yol göstericiliği ve kahramanlarımızın fedakarlığı ile bayraklaşan “İsrailsiz Ortadoğu projesi”ni gerçekleştirmek için bütün Müslümanları Kudüs merkezli direniş ekseninde buluşmaya davet ediyoruz.

5- Siyonist işgal rejimi bütünüyle ortadan kalkıp denizden nehire bütün Filistin özgürleşmedikçe, Kudüs başkentli bir Filistin devleti kurulmadıkça, siyonist rejim ve işgale karşı duruşumuzu sonuna kadar koruyacağımızı, siyonizme karşı mücadele cephesini hiçbir zaman yalnız ve yardımcısız bırakmayacağımızı, maddi manevi bütün gücümüzle Filistin direnişinin yanında duracağımızı en yüksek sesle bir kez daha ilan ediyoruz.

6- Başta Filistin’in hamisi Sultan Abdulhamid olmak üzere, Kudüs’ün özgürleşmesi için bütün ömrünü siyonizme karşı mücadeleye adayan merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızı, “Her Müslüman bir kova su dökse İsrail’i sel alır” diyerek “Dünya Kudüs günü”nü İslam Ümmeti’ne kazandıran merhum İmam Humeyni’yi, İşgal altındaki Filistin toprakları ve Kuds-u Şerif’in özgürleştirilmesi için pak göğüslerini Siyonist düşmanın namlularına siper edinerek al kanlara boyanan Şeyh Ahmet Yasin’lerin, Dr. Fethi Şikaki’lerin ve Seyyid Abbas Musavi’lerin şahsında tüm direniş

şehitlerimizi ve Filistin davasının unutulmaz destanı olan Mavi Marmara özgürlük filosunun tüm şehit ve gazilerini minnet ve şükranla selamlıyor, onların kutlu miraslarına sadık kalacağımızı onların yükselttiği direniş sancağını nihai zafere kadar elden ele taşıyacağımızı ilan ediyoruz.

Yaşasın Filistin Direnişimiz!

Yaşasın Özgür Kudüs mücadelemiz!

Yaşasın Ümmet birliği ve kardeşliğimiz!

Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail!

DÜNYA KUDÜS GÜNÜ PLATFORMU İSTANBUL