Kurban fiyatları İstanbul 2018 İstanbul küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ne kadar?

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edilecek. Kurban fiyatları İstanbul küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne? İşte detaylar

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edilecek. Vatandaşlar kurbanlıklarını daha şimdiden araştırır oldu. Kurban kesecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyordu. Vatandaşların bu merakı giderildi. 2018 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban fiyatları belli oldu İstanbul kurban satış fiyatları belli oldu. 2018 Kurban Bayramı’nın yaklaştığı şu günlerde İstanbul'da kurban fiyatları merak konusu oldu. İstanbul 2018 küçükbaş kurbanlık fiyatları 500 ile bin 400 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.