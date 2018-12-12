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İstanbul'da kovalamaca kanlı bitti... 'Dur' ihtarına uymayınca...

Ataşehir'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Cihan Seyhan hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Seyhan'ın akrabası A.S gözaltına alındı. Polis aracı kullanan G.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 06:34
İstanbul'da kovalamaca kanlı bitti... 'Dur' ihtarına uymayınca...

Olay Mustafa Kemal Mahallesi 3007 cadde üzerinde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri 34 BAF 278 plakalı otomobilden şüphelenerek, durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil olay yerinden kaçtı. Park halindeki otomobillere de çarpan otomobile ekipler ateş açtı. 
 

Araçta bulunan bir kişi yaralandı

Otomobil kısa sürede durdurulurken, araçta bulunan 17 yaşındaki Cihan Seyhan açılan ateş sonucu yaralandı. Ümraniye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Seyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Cihan Seyhan'ın akrabası A.S gözaltına alındı. A.S.'nin 8 ayrı hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenilirken, otomobili kullanan G.S. yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis G.S'nin de yakalanması için çalışma başlattı. Araçta yapılan aramalarda 2 adet tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu.
 

Akrabalar ile polisler arasında arbede çıktı

Olayın ardından Cihan Seyhan'ın hayatını kaybettiği Ümraniye'deki özel hastaneye akın eden akrabaları ile polis arasında arbede çıktı. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edildiği hastanedeki olaylar büyümeden engellendi. Cihan Seyhan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 06:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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