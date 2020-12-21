İstanbul’da korona vakaları nerede az nerede çok?
İstanbul’da koronavirüs vakaları hangi ilçelerde fazla hangi ilçelerde az? Koronavirüse karşı alınan tedbirler işe yaradı. Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosuna bakıldığında vaka sayıları 32 binlerden 26 binlere düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul’da korona vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde korona vakaları düştü?
İstanbul'da vaka sayısının geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığı bildirildi. Açıklamayı yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya en hızlı düşüş yaşanan ilçelerin ise Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu belirtti. stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, ,Beyoğlu, Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız" dedi.