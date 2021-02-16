İstanbul’da korona vaka sayısı kaç? İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı? 16 Şubat İstanbul koronavirüs bulaşanların sayısı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede "yerinde karar" dönemi başladı. Yeni dönemle birlikte, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. İller bazında açıklanacak olan korona vakalarını artık tüm vatandaşlar haftalık olarak görebilecek. Böylelikle vatandaş kendi ilinde ne kadar korona vakasınını olduğunu görecek ve bu işin ne derecede ciddi iş olduğunu daha net görmüş olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. " ifadelerini kullandı.

İstanbul’da korona vak sayısı kaç?

İllere göre (8-14 Şubat) koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49, İzmir'de 44.39 oldu. Doğu Karadeniz bölgesi ise 100 bin kişide en fazla vakanın ortaya çıktığı bölge oldu. Buna göre; Trabzon'da 100 bin kişide 228.02, Rize'de 202.44, Ordu'da 194.42, Giresun'da 184.34 Samsun'da ise 171.29 vaka tespit edildi.