İstanbul’da korona vaka sayısı kaç? İstanbul korona hasta sayısı son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Kasım koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. 17 Kasım Salı korona tablosuna göre, 3819 yeni hasta tespit edildi, 103 hasta ise hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede salgına yönelik yeni kısıtlamalar gelirken, İstanbul’daki korona salgınına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.

İstanbul korona hasta sayısı son durum

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen durumun ciddiyetinden bahsederek “Nisan'da gördüğümüzden çok daha büyük sayıda bir bulaşma hızı ile karşı karşıyayız maalesef. Virüsün bulaşması arttı ama öldürücülüğü azalmadı. Biz salgının ilk aylarında testi pozitif olanların hepsini hastaneye yatırıyorduk ve çok sayıda hastayı aynı anda taburcu edebiliyorduk. Şu anda testi pozitif olan ama semptomu olmayanların tedavisi evlerinde sürüyor. Yatırdığımız hastalar ise ciddi sağlık sorunları, diyabeti, hipertansiyonu, böbrek hastalığı veya kronik başka bir hastalığı olan, risk grubundaki hastalar. Bunların da maalesef tedavileri daha uzun sürüyor. Yoğun bakım ünitelerimizde de bu tür hastalardan oldukça fazla. Bugün itibarıyla yoğun bakım ünitemizdeki doluluk oranı, Nisan ayındaki doluluk oranını aşmış durumda. Servislerimiz de hızla doluyor” dedi.