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Fatih’te metruk binada yangın çıktı! Mahalleli büyük korku yaşadı

İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı metruk bir binada yangın çıktı. Yangında ölen ve yaralanan olmazkenmetruk bir bina tamamen kül oldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 08:12
Fatih’te metruk binada yangın çıktı! Mahalleli büyük korku yaşadı

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta üç katlı  metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa  sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edilirken mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye  edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Battaniye ile ambulansa taşındı

Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık  ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması  yaptı.

Yangın sonucu üç katlı metruk bina tamamen yandı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 08:12
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