Tuzla'da piyade okulunda korkutan yangın
İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu'nda 4 katlı bir koğuşun giriş katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.14 Nisan 2019 Pazar 08:09
Yangın saat 01.15 sıralarında kursiyer teğmenlerin kaldığı 4 katlı bir yatakhanede çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda kursiyer teğmen koğuşta mahsur kaldı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan kursiyer teğmenler kurtarıldı
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalan kursiyer teğmenler kurtarıldı.
Olayda bir kursiyer teğmen elinden ve ayağından yaralandı, diğeri ise dumandan zehirlendi.
Yaralıların durumu iyi
İki kursiyer teğmen Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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