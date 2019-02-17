İstanbul Fatih'te korkutan yangın İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla buradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasara neden oldu İtfaiye ekipleri, tüm çatıyı kaplayan alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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