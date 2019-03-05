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Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın, anne ve kızının buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

05 Mart 2019 Salı 08:55
Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcıları sabah topladıkları kağıtlarla oturdukları binanın önüne getirdi. Buldukları bir salça kutusunu açmaya çalıştıkları sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:55
  1. Gaziosmanpaşa
  2. İstanbul
  3. patlama

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