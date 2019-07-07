İstanbul'da korkutan orman yangını İstanbul Sultanbeyli'de sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Helikopter destekli müdahaleyle yangın kısa sürede söndürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi. Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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