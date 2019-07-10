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İstanbul'da korkutan kaza

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:10
İstanbul'da korkutan kaza

İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. 

Kaza saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı.

İlk seferine çıkmak için ilerleyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da duvara çarptı.

İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Maslak istikametinde trafik oluştu. Trafik tek şeritten verilirken otobüsü kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlarda yoğunluk nedeniyle araçlardan inip yürümeyi tercih etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:10
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  • TARIK TARIK 37 dk önce
    evet gördüm geçerken çok ilginç bir kaza olmuş büyük ihtimalle kullanıcı hatası değil araç hatası...

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