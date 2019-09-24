Marmara'da 4,7 şiddetinde deprem! İstanbul'da da hissedildi İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.01'de 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saatler 11.01'i gösterdiğinde yerin 9,8 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İstanbul sallandı! Silivri Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması Depremin şiddeti 4,7 Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ve Kandilli Rasathanesi Marmara Deniz'indeki depremin şiddetini 4,7 olarak açıklarken, AFAD sarsıntının şiddetinin 4,6 olduğunu duyurdu. Yarım saat önce 3,1 şiddetinde deprem oldu Kandilli'den yapılan açıklamada, şiddetli depremden yarım saat önce 3,1 şiddetinde başka bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.

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