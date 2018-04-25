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Balkon korkuluklarına asılı halde bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da lüks bir sitede Ukrayna uyruklu genç kadın 12. kat balkon korkuluklarına asılı halde bulundu. İlk başta ne olduğunu anlamayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
Balkon korkuluklarına asılı halde bulundu

Bayrampaşa’da, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly isimli kadın, lüks bir sitenin 12. katındaki dairenin balkon korkuluklarına boynundan kemerle asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden kadının cesedi asıldığı yerden, itfaiyenin yangın merdiveniyle alındı. Genç kadının intihar ettiği tahmin ediliyor. 

Olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan 25 katlı lüks binanın 12. katında meydana geldi. Site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü. Bunun üzerine, site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

CESEDİ YANGIN MERDİVENİ İLE ALINDI

Olay yerine gelen polis, kadının indirilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikte, balkon korkuluklarına asılı bulunan genç kadının cesedini yangın merdiveni aracılığıyla aldı.

Emniyet ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly olduğunu belirledi. Kadının son olarak gece saat 00.45 sularında siteye giriş yaptığı öğrenildi. Kadının cesedi incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
  1. bayrampaşa
  2. lüks site

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