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"İstanbul'da kentsel dönüşümü kabus olmaktan kurtaracağım"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "İstanbul'da kentsel dönüşümü kabus olmaktan kurtaracağım. Kentsel dönüşümde vatandaşa teminat olacağım. Vatandaşı müteahhitle baş başa bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi sürece garantörlük yapacak. Göreve geldiğimizde İstanbul'da tapu sorunlarını çözeceğiz" - "Beylikdüzü'nde bir tane vardı, 9 sosyal tesis açtım. Gidin bakın, birinde alkol var mı? Sosyal tesislerde daha ucuz çay, sizlere daha ucuz hizmet üreteceğim. Annelere 0-4 yaş arası çocuklarıyla sosyal tesislerden yüzde 40 daha ucuz faydalanmalarını sağlayacağım"

14 Haziran 2019 Cuma 22:22
"İstanbul'da kentsel dönüşümü kabus olmaktan kurtaracağım"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kentsel dönüşümü kabus olmaktan kurtaracağını belirterek, "Kentsel dönüşümde vatandaşa teminat olacağım. Vatandaşı müteahhitle baş başa bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi sürece garantörlük yapacak. Göreve geldiğimizde İstanbul'da tapu sorunlarını çözeceğiz." dedi.

Bayrampaşa'daki programının ardından Gaziosmanpaşa'ya seçim otobüsünden halkı selamlayarak geçen İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Gaziosmanpaşa'da seçimi kazanacağının işaretini gördüğünü dile getiren İmamoğlu, İstanbul'u 16 milyon vatandaşla birlikte yöneteceklerini söyledi.

İmamoğlu, 31 martta millet kararınını verdiğini belirterek, "Süreci sıkıntıya sokmuş olabilirler. Milletçe tamir edeceğiz. Milletin iradesini, emanetini gasbedenlere, hukuka aykırı davrananlara 23 Haziran'da hep birlikte en güzel cevabı sandıkta vereceğiz." diye konuştu.

Konuşması sırasında seçim otobüsünün üzerine çıkan ve kendisini daha önceki mitinglerinde de takip eden Müzeyyen isimli yaşlı bir kadınla kucaklaşarak, dua isteyen İmamoğlu, "O kadar mutlu ve gururluyum ki... İnsanların bu sevgisini, güvenini kazanmak dünyanın en güzel şeyi. Allah'ım beni İstanbul'umun bu güzel insanlarına mahcup etme." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 200 bin insana iş bulacağını kaydeden İmamoğlu, açlık sınırlarının altında olan aileler için sosyal yardım bütçesini 5 kat artıracağını, işsizin ve emeklinin yanında olacağını belirtti.

Babasının kendisinden partizanlık yapmaması ve kul hakkı yememesini istediğini aktaran İmamoğlu, "Hiçbir zaman şu andaki gibi bir kişinin dudaklarının arasından çıkan sözlerden talimat almayacağım. Tek talimat alacağım kişi halk, İstanbul'un 16 milyon insanıdır. Onlardan talimat alır, onlara hesap veririm." dedi.

- "İstanbul'da tapu sorunlarını çözeceğiz"

Gaziosmanpaşa'nın sorunlarını bildiğini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümle ilgili ne kadar büyük sorunlar yaşattıklarını biliyorum. İstanbul'da kentsel dönüşümü kabus olmaktan kurtaracağım. Kentsel dönüşümde vatandaşa teminat olacağım. Vatandaşı müteahhitle baş başa bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi sürece garantörlük yapacak. Göreve geldiğimizde İstanbul'da tapu sorunlarını çözeceğiz. Milletin böyle bir derdi kalmayacak. İlçe belediyesi imkanlarıyla Beylikdüzü'nde on binlerce insana tapu dağıttım. Milletin malına göz dikmezsen olur. Mahalle birlikleriyle birlikte imzaladığım kentsel dönüşüm şartnamesine harfiyen uyacağım."

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 82 bin çalışına seslenerek, "Hiç kimsenin ekmeğine ne dokunurum ne dokundurturum. 82 bin insan benimle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimiyle çok mutlu olacak. Bu partizan kafa herkesin ekmeğiyle oynar ama biz oynamayız. Baskı ve mobbing yaparak, kimseyi sıkıntıya sokmayacağız." şeklinde konuştu.

- "Sosyal tesislerde daha ucuz hizmet üreteceğim"

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tutturdular İBB'nin sosyal tesislerine alkol sokacakmışım. Beylikdüzü'nde bir tane soysal tesis vardı, 9 sosyal tesis açtım. Gidin bakın, birinde alkol var mı? Sosyal tesislerde daha ucuz çay, sizlere daha ucuz hizmet üreteceğim. Annelere 0-4 yaş arası çocuklarıyla sosyal tesislerden yüzde 40 daha ucuz faydalanmalarını sağlayacağım. Bu şehrin insanlarını barıştırmaya, kucaklaştırmaya geliyorum. Sizlere mutlu, özgür ve daha güzel bir çevrede, dünya kenti İstanbul'da bir yaşam vereceğiz.''

"23 Haziran'da herkes görev almaya, hep birlikte Saraçhane'ye yürümeye hazır mı?" diye soran İmamoğlu, vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı.

Konuşmasının ardından İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte seçim otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayarak, karanfil dağıttı.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 22:22
  1.  Gaziosmanpaşa
  2. 23 haziran seçimleri
  3. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  4. Kentsel dönüşüm

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