Polis memuru kaymakamlık binasında intihar girişiminde bulundu!
İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.08 Kasım 2018 Perşembe 14:10
Olay 13.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi.
Psikolojik sorunları var
Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ