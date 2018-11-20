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İstanbul'da kayıp başvurusundan cinayet çıktı

Hakkında 5 ay önce kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 Kasım 2018 Salı 17:15
İstanbul'da kayıp başvurusundan cinayet çıktı

Mikhail Erol'dan (48) 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Mikhail Erol'un cep telefonunu incelemeye alan polis, en son görüştüğü Rıdvan A'yı (19) ve Yasin Ö'yü (21) takibe aldı.

Polisin ifadesine başvurduğu Yasin Ö, Rıdvan A'nın, Mikhail Erol'u alacak verecek meselesi yüzünden, arkadaşları Necmi E'nin çalıştığı Eminönü'ndeki bir iş hanında konuşmak için çağırıp, orada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de Tekirdağ'da ormanlık bir alana attığını anlattı.

İfade üzerine polisin, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir ormanlık arazide ceset aradığı fakat cesedi bulamadığı öğrenildi.

CESET BİR ÇOBAN TARAFINDAN BULUNDU

Olaydan yaklaşık 5 buçuk ay sonra 16 Kasım'da Kumbağ Mahallesi'nde ormanlık alanda koyun otlatan bir çoban, köpeklerinin bir yeri eşelediğini gördü. Köpeklerin eşelediği yeri kontrol eden çoban, valizin içerisinde ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yeri incelemesi sonucu Adli Tıp Kurumu'nda kaldırılan cesette yapılan incelemede, cesedin Mikhail Erol'a ait olduğu tespit edildi.

Şüpheli Rıdvan A. saklanmak için gittiği memleketi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, 17 Kasım'da düzenlenen baskınla, cinayetten bilgisi olduğu öğrenilen Yasin Ö, Necmi E. (24) ve Gökhan G. (32) de 18 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli Rıdvan A. emniyetteki ifadesinde, "Ağabeyimin Kırgız uyruklu eşine oturma izni alması için Mikhail'e 2 bin lira verdim. Mikhail parayı aldıktan sonra işi yerine getirmedi. Aramızda tartışma çıkınca ailem ve yengem hakkında küfürlü konuşmalar yapınca, öldürmeyi planladım. Mikhail'i konuşma bahanesiyle bir arkadaşımın iş yerine çağırıp, bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini yanımda getirdiğim çuvala koyup bantladım." diyerek olayı anlattı.

Şüpheli, Mikhail Erol'un cesedini cinayetten sonra satın aldığı valize koyduğunu ve 300 liraya anlaştığı ticari taksiyle Tekirdağ'a götürüp ormanlık bir alana gömdüğünü söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:15
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Adıyaman
  4. cinayet
  5. Kayıp şahıslar
  6. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği
  7. Mikhail Erol
  8. İSTANBUL

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