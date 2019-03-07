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İstanbul'da katliam! 4 kişiyi acımadan katletti

İstanbul güne cinayet haberiyle uyandı. Cezaevinden yaklaşık bir yıl önce çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi katletti.

07 Mart 2019 Perşembe 07:44
İstanbul'da katliam! 4 kişiyi acımadan katletti

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden İstanbul Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece adeta ölüm kustu.

İlk olarak Başakşehir'de bacanağının evini bastı

Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar'da da kardeşini öldürdü

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis eve girdiğinde 2 oğlunun cesedi ile karşılaştı

2 kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri,  Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları olan, Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenilirken,  Şinasi Gürkan'ın Tahtakale Mahallesi'nde kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü.

Polis katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı operasyon yaptı

Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbulgenelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı.

Gökmen'in sosyal medya hesabında babasıyla görüntüsü ortaya çıktı

16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor.

 

İlk olarak Şişli'de otomobili terk olarak bulundu

Şinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01:30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de kıs kıvrak yakaladı.

Emniyete götürüldü

Polis ekipleri tarafından yakalanan Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 07:44
  1. İstanbul
  2. cinayet

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