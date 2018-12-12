'İstanbul'da kar yağmayacak öngörüsü 2030'lar için geçerli'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu” ikinci gününde devam ediyor. İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen sempozyumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İBB ve diğer yerel yönetimlerin ilgili kurumları ile üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden yaklaşık 200 uzman 11-12 Aralık tarihlerinde iklim değişikliği ve İstanbul’un iklimi konusunu masaya yatırıyorlar.

“ÇALIŞMALARIMIZIN HEPSİ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİYLE İLGİLİ ”

Sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, dünkü açıklamalarından yola çıkarak yapılan “İstanbul’da artık kar yağmayacak” haberlerine açıklık getirdi.

Konuşmasında İstanbul’un iklim değişikliği eylem planından bahsettiğini anlatan Erol, “İklim değişikliği eylem planının yapılış amacı 2030-2050 yıllarının projeksiyonunu ortaya koyarak İstanbul’un ikliminin ne mertebede değişebileceğini öngörmektir. Aslında biz geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama medya konuşmamızdaki ‘Kar yağmayacak’ ibaresinden yola çıkarak böyle bir haber yaptı. Aslında bu çalışmaların hepsi bizim gelecek vizyonumuz ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili. Çocuklarımız gelecekte kar görsün diye. 2030’lu yıllarda kar yağışlı günlerimiz azalacak, sonrasında belki hiç görmeyeceğiz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN HAVA KALİTESİ EYLEM PLANINI DA HAZIRLAYACAĞIZ”

Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelecek adına tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, “Çocuklarımıza karlı günler göstermek, sel baskınlarına karşı dirençli hale gelmek ve gereğinden fazla kullanarak doğal kaynakları tüketmemek için yapmamız gereken acil eylemlerin neler olduğunu ortaya koyuyoruz. Yakın zamanda meteoroloji mühendislerinin de dâhil olacağı bir ekiple birlikte İstanbul’un hava kalitesi eylem planını da hazırlayacağız” dedi.