İstanbul’da kar yağışı şiddetini arttırdı İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gün için aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının şiddetini arttırmasıyla üst geçitler ve ara sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürümekte zorlanırken araç trafiğinin de yavaşladığı görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.