İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Mega kent İstanbul’a beklenen kar sonunda geldi. Sabah saatlerinde kentin yüksek yerlerinde vatandaşlar kar yağışı ile uyandı.04 Ocak 2019 Cuma 07:42
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kentin yüksek ve kuzey kesimlerinden kar yağışı sürüyor.
Meteoroloji'den ve AKOM'dan ardı ardına uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı.
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