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İstanbul'da kar yağışı başladı

Kentin batı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

04 Ocak 2019 Cuma 07:38
İstanbul'da kar yağışı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarısının ardından kentte kar yağışı başladı.

İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.

İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 07:38
  1. İstanbul
  2. kar yağışı

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