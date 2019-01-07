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İstanbul'da kar yağışı

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları, yoğun karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 04:56
İstanbul'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

Yoğun yağış Taksim Meydanı ve çevresinde güzel manzaralar oluşturdu. D-100 kara yolunun bazı bölgelerde karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları yoğun yağışın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sırasında bazı vatandaşların Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Tepesi'ne yürüyüşe çıktığı ve kartopu oynayarak eğlendiği görüldü.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 karla mücadele aracını hazır tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 04:56
  1. Çamlıca
  2. İstanbul
  3. kar yağışı
  4. Taksim

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