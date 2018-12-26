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İstanbul'da kar yağışı

Kar yağışı kent genelinde etkili oluyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
İstanbul'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde Anadolu yakasında başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.

Anadolu yakasında özellikle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal, Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı etkili oluyor.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
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