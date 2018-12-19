İstanbul'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı devam ediyor.

Alınan bilgiye göre özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, internet sitesinden sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmede bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını duyurdu.

Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde başta Sarıyer olmak üzere kar yağışının devam ettiği görüldü.

Bazı bölgelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçlarının konuşlandırıldığı dikkati çekti.

Kentin Anadolu Yakası'nda ise özellikle Tuzla ve civarında devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da bazı bölgelerdeki gün içinde beklenen sıcaklıklar Üsküdar, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe 5-7, Beykoz 3-5, Bakırköy, Bahçelievler, Eyüpsultan, Beylikdüzü 2-4, Sarıyer 3-5 derece olarak tahmin ediliyor.

Ayrıca kentte kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.