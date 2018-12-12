İstanbul'da kar tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış şartları ile mücadele çalışmaları kapsamında, 7 bin 83 personel ve bin 357 araçla tedbir aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için gerekli önlemleri aldı.

Tedbirler çerçevesinde il genelinde 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında belirlenen 363 müdahale noktasına ekipler konuşlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve bin 357 araç, üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmalarını yürütmek için görev başında bekliyor.

- 53 vinç kurtarıcı 24 saat görev başında

Trafik kazaları, kayma, çarpışma gibi olayların trafik akışını yavaşlatmaması için Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki kritik noktalara 53 vinç-kurtarıcı konuşlandırılırken, bu ekipler 24 saat görev yapıyor.

Metrobüs güzergahında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör takviyesi yapılırken, 6 "Kar Kaplanı" aracı da otoyollar ve gerektiğinde havalimanında kar küreme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler gerekli durumlarda karayolları ekiplerine de araç takviyesinde bulunuyor.

- 60 kritik nokta BEUS ile takip ediliyor

Kışla mücadele kapsamında 60 kritik nokta, BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip ediliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 15 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı.

İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları bırakılmaya başlandı.

AKOM, tüm kış boyunca 7/24 esasına bağlı olarak çalışacak. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilerek yönlendirilecek.

- Evsizler misafirhaneye

Sokakta yaşayan evsizler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt ve Kayışdağı’ndaki misafirhanelerinin kapılarını açtı.

153 Beyaz Masa ihbar hattına bildirilen evsiz vatandaşlar, zabıta, polis veya sağlık ekiplerince alınarak, sağlıkkontrollerinin ardından misafirhanelere götürülüyor.

Misafirhaneye getirilen vatandaşlara mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi kışlık giyecek ile kişisel bakım ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra 3 öğün yemek veriliyor.



