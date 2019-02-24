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İstanbul’da kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da kar manzarası havadan görüntülendi.

24 Şubat 2019 Pazar 00:21
İstanbul’da kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.



İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü. Sokakları ve caddeleri beyaz örtüyle kaplanan şehrin görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu. Beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi. Kuş bakışı çekilen görüntülerde kentin karlı görünümü mest etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 00:21
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