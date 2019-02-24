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İstanbul’da kar manzaraları

İstanbul’un Anadolu yakasında kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

24 Şubat 2019 Pazar 10:46
İstanbul’da kar manzaraları

İstanbul’un Anadolu yakasında kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Çamlıca Tepesi ve Aydos Ormanı’nda vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, dik virajlara tırmanmaya çalışan araçlar büyük zorluk yaşadı.


İstanbul’da dün etkili olmaya başlayan kar yağışı, bugün de devam ediyor. Anadolu yakasının Marmara Denizi’ne bakan güney sahilleri ve sahile yakın kesimlerde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, yüksek kesimler ise beyaz örtü ile kaplandı. Anadolu yakasının en yüksek yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi’ne vatandaşlar erken saatlerden itibaren araçlarıyla gelip manzaranın keyfini çıkardı. Bazı araçların ise dik yokuşları çıkarken zorlandıkları görüldü.


Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise Aydos Ormanı’nda trekking yaptı. Her hafta farklı bölgelerde yürüyüş yapan bir grup sağlık çalışanı, bu hafta kar yağışı eşliğinde Aydos Ormanları’nda 14 kilometre yürüdü. Enver Güler, Adil Güler, Resul Karakaya, Vedat Gökhaner, Abdüsselam Önen, Bayram Güler, Enes Güler, Metin Yüksel, Mustafa Şamlı isimli sağlık çalışanları, “Sloganımız, dünyada en iyi ilaç yürüyüştür” dediler. Ekip başı olan Enver Güler, “Hepimiz sağlık çalışanıyız. Haftalık düzenli bir şekilde yürüyüşler yapıyoruz . Bu haftaki yürüyüşümüz Aydos Ormanları’na 14 kilometrelik yürüyüş. Hava durumunu da takip ettik. 3-5 santimetre kar olacağı bilgisini aldık. Keyifli bir yürüyüşe çıktık. Şu an zirveye yaklaştık. Düzenli bir şekilde yapıyoruz. Sloganımız on bin adım. Bunu yapıyoruz, keyif alıyoruz. Bütün herkesi de doğa yürüyüşüne davet ediyoruz. Sloganımız en iyi ilaç yürüyüştür” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:46
  1. doğa

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