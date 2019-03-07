0553 313 94 23

İstanbul’da kan donduran cinayetlerde şok ifadeler

İstanbul’da kendi öz oğulları ile birlikte toplam 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan’ın ifadeleri ortaya çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
İstanbul’da kan donduran cinayetlerde şok ifadeler

İstanbul’da kendi öz oğulları ile birlikte toplam 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan’ın ifadeleri ortaya çıktı. Cinayetleri kendisine kumpas kurulduğu ve çocuklarına sahip çıkılmadığı için işlediğini belirten katil zanlısının yakalanmadığı takdirde cinayetleri sürdüreceğini söylediği öğrenildi.


İstanbul’da kan donduran cinayetlerin ilki Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi’nde dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde çocuklarının oturduğu apartmana giden Şinasi Gürkan, öz oğullarını Göksel Gürkan(22) ve Gökmen Gürkan(16) silahla öldürdü. Oğullarını öldürerek kaçan katil babanın ikinci adresi kardeşi oldu. Başakşehir, Tahtakale Mahallesi’nde oturan Mühendis Gürkan’ı da silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Başakşehir’de bir otomobile silahlı saldırının düzenlendiği ihbarını alan ekipler adrese doğru yola çıktı. Olay yerine giden ekipler Alihan Tiz ve Erdal Tiz isimli şahısların kanlar içinde otomobilde olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdal Tiz’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Alihan Tiz’in ise yoğum bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


- Şüpheli özel timin desteğiyle Şişli’de yakalandı


İstanbul’un 2’si öz oğlu 4 kişiyi öldürerek kayıplara karışan Şinasi Gürkan’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatılmış, şüphelinin Şişli’de günübirlik kiralanan bir dairede saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda katil zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Cinayetleri kendisine kumpas kurulduğu ve çocuklarına sahip çıkılmadığı için işlemiş


Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtildi. Sorgusunda Şinasi Gürkan’ın, "Babadan kalma daireler için eşlerimiz arasında tartışma çıktı. Bu problem yüzünden kardeşlerimizle aramız açıldı. 2004 yılında Akın Gürkan ve Serkan Gürkan isimli kardeşlerimin öldüğü olayda suçu bana yıktılar. Bu yüzden 15 yıl hapis yattım. Bu süre zarfında karım bir başkasıyla dost hayatı yaşamaya başladı. Çocuklarımda sahipsiz kalarak kötü yola düştüler. Çıkmadan önce bu yaşananlardan ötürü kafamda bu cinayetleri tasarladım. Ancak çıktığımda vazgeçtim. Çocuklarımı buldum, onlara sahip çıkmaya çalıştım. Ancak beni istemediler ve dışladılar. Akrabalarımda benden kaçıyordu. Kimse benimle görüşmüyor ve konuşmuyordu. Psikolojim tekrar bozuldu. Bu sebepten ötürü cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.



Yakalanmasaydı öldürmeye devam edecekti


Cinayetleri sürdürmek için saklandığı belirten Şinasi Gürkan, "Hayatta kalan kardeşlerimi öldürmek için adreslerine gittin. Ancak evde yoklardı. Onları da öldürmek için saklandım. Cenazeye gidip onları da öldürecektim" diye konuştuğu kaydedildi.



Eski eşinin de cinayete kurban gittiği öğrenildi


Cezaevinde olduğu süre içerisinde eşi Nadime Tigis’in Ömer Güneşsu isimli şahısla dost hayatı yaşamaya başladığı ve 3 Ekim 2017 tarihinde eşarpla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Şüphelinin kaçışına ve saklanmasına yardım edenlerde gözaltında


Şüphelinin cinayetleri işledikten sonra korsan taksiyle kaçtığı ve saklanmak için günlük kiralık olan bir ev tuttuğu öğrenildi. Şüphelinin kaçışında ve ev bulmasında yardım eden korsan taksi sürücüsü A.T., günlük ev kiralayan emlakçının yanı sıra 1 çalışanı ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı yarın adliyeye sevk edilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemeleri süren şüphelinin ayrın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
    1. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    2. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    3. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    4. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    5. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    6. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    7. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    9. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    10. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    11. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    12. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    13. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    14. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    17. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    19. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    22. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    23. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    24. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    25. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    26. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    27. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    28. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    30. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı