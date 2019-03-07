İstanbul’da kan donduran cinayetlerde şok ifadeler

İstanbul’da kendi öz oğulları ile birlikte toplam 4 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan’ın ifadeleri ortaya çıktı. Cinayetleri kendisine kumpas kurulduğu ve çocuklarına sahip çıkılmadığı için işlediğini belirten katil zanlısının yakalanmadığı takdirde cinayetleri sürdüreceğini söylediği öğrenildi.

İstanbul’da kan donduran cinayetlerin ilki Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi’nde dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde çocuklarının oturduğu apartmana giden Şinasi Gürkan, öz oğullarını Göksel Gürkan(22) ve Gökmen Gürkan(16) silahla öldürdü. Oğullarını öldürerek kaçan katil babanın ikinci adresi kardeşi oldu. Başakşehir, Tahtakale Mahallesi’nde oturan Mühendis Gürkan’ı da silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Başakşehir’de bir otomobile silahlı saldırının düzenlendiği ihbarını alan ekipler adrese doğru yola çıktı. Olay yerine giden ekipler Alihan Tiz ve Erdal Tiz isimli şahısların kanlar içinde otomobilde olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdal Tiz’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Alihan Tiz’in ise yoğum bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Şüpheli özel timin desteğiyle Şişli’de yakalandı

İstanbul’un 2’si öz oğlu 4 kişiyi öldürerek kayıplara karışan Şinasi Gürkan’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatılmış, şüphelinin Şişli’de günübirlik kiralanan bir dairede saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda katil zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayetleri kendisine kumpas kurulduğu ve çocuklarına sahip çıkılmadığı için işlemiş

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtildi. Sorgusunda Şinasi Gürkan’ın, "Babadan kalma daireler için eşlerimiz arasında tartışma çıktı. Bu problem yüzünden kardeşlerimizle aramız açıldı. 2004 yılında Akın Gürkan ve Serkan Gürkan isimli kardeşlerimin öldüğü olayda suçu bana yıktılar. Bu yüzden 15 yıl hapis yattım. Bu süre zarfında karım bir başkasıyla dost hayatı yaşamaya başladı. Çocuklarımda sahipsiz kalarak kötü yola düştüler. Çıkmadan önce bu yaşananlardan ötürü kafamda bu cinayetleri tasarladım. Ancak çıktığımda vazgeçtim. Çocuklarımı buldum, onlara sahip çıkmaya çalıştım. Ancak beni istemediler ve dışladılar. Akrabalarımda benden kaçıyordu. Kimse benimle görüşmüyor ve konuşmuyordu. Psikolojim tekrar bozuldu. Bu sebepten ötürü cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.

Yakalanmasaydı öldürmeye devam edecekti

Cinayetleri sürdürmek için saklandığı belirten Şinasi Gürkan, "Hayatta kalan kardeşlerimi öldürmek için adreslerine gittin. Ancak evde yoklardı. Onları da öldürmek için saklandım. Cenazeye gidip onları da öldürecektim" diye konuştuğu kaydedildi.

Eski eşinin de cinayete kurban gittiği öğrenildi

Cezaevinde olduğu süre içerisinde eşi Nadime Tigis’in Ömer Güneşsu isimli şahısla dost hayatı yaşamaya başladığı ve 3 Ekim 2017 tarihinde eşarpla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Şüphelinin kaçışına ve saklanmasına yardım edenlerde gözaltında

Şüphelinin cinayetleri işledikten sonra korsan taksiyle kaçtığı ve saklanmak için günlük kiralık olan bir ev tuttuğu öğrenildi. Şüphelinin kaçışında ve ev bulmasında yardım eden korsan taksi sürücüsü A.T., günlük ev kiralayan emlakçının yanı sıra 1 çalışanı ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı yarın adliyeye sevk edilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemeleri süren şüphelinin ayrın adliyeye sevk edileceği belirtildi.