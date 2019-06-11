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İstanbul’da kadınların elindeki telefonları alıp kaçan kapkaçı yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

11 Haziran 2019 Salı 10:42
İstanbul’da kadınların elindeki telefonları alıp kaçan kapkaçı yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 1 Haziran ile 7 Haziran tarihlerinde Beyoğlu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran Cumartesi günü yaşanan kapkaç olayında, yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan zanlı, elindeki telefonu alarak kaçtı. Telefonu çalınan kadın karakola giderek şikayette bulundu. Aynı kapkaççı, bu kez 7 Haziran Cuma günü yine aynı ilçede bu kez başka bir kadının telefonunu aynı yöntemle çaldı.


Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapmasında sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççının 18 yaşındaki M.D. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin yaşadığı Çukur Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.D., kapkaç yöntemiyle çaldığı telefonları H.A. adlı telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine H.A.’yı da gözaltına alan polis tahkikat başlattı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı telefonu kapkaççıdan satın alan H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan, kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 1 zanlının kadınların elindeki telefonu kapıp kaçtığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:42
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