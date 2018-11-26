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İstanbul'da kaçakçılığa yönelik operasyon

İstanbul'da kaçakçılığa yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 2'si tutuklandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:52
İstanbul'da kaçakçılığa yönelik operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 5-15 Kasım'da 8 ilçede belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Esenler ve Silivri'de yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 15 bin 693 paket kaçak sigara, bin 244 sahte alkollü içki, 11 bin 170 içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 13 bin 920 kaçak puro, 936 kilogram tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca operasyon kapsamında 439 bin 320 lira kamu zararına engel olunduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:52
  1. İstanbul
  2. kaçakçılık
  3. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

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