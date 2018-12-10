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İstanbul'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

Başakşehir'de antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:52
İstanbul'da kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yere, kazma ve jeneratör sesleri gelmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda N.B, O.K, E.T. ve E.M. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, jenaratör, dalgıç pompa, 15 metre su tahliye hortumu, hilti ve delici ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ve ucunda ampul bulunan kablo, ayaksız vantilatör, pense, tornavida ve lokma anahtar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:52
  1. İstanbul
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