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İstanbul'da kaçak kazı operasyonu

Başakşehir'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:25
İstanbul'da kaçak kazı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yere, kazma ve jeneratör sesleri gelmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda N.B, O.K, E.T. ve E.M. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, jenaratör, dalgıç pompa, 15 metre su tahliye hortumu, hilti ve delici ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ve ucunda ampul bulunan kablo, ayaksız vantilatör, pense, tornavida ve lokma anahtar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:25
  1. Başakşehir
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. Kaçak Kazı

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