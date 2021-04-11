İstanbul’da kaç kişiye korona aşısı yapıldı? İstanbul’da korona aşısı olanların sayısı kaç?
Korona vaka sayılarında hızlı artış sürerken, bir yandan da hem Çni’den getirilen hem de Almanya’dan getiren koronavirüs aşılarında hızlı bir şekilde uygulama devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısız bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor"dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul’da yapılan aşılara ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Peki İstanbul’da kaç kişiye korona aşısı yapıldı? İstanbul’da korona aşısı olanların sayısı kaç?
Son dakika İstanbul korona virüs aşı haberleri: 14 Ocakta uygulanmaya başlanan korona aşısında Türkiye, en başarılı ülkeler arasında gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemine göre, toplam yapılan aşı sayısı 11 Nisan 2021, Pazar 14:30 itibariyle 18.502.107 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla mücadele konusunda yaptığı açıklamada, “Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısız bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor.” dedi. Öte yandan İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz corona virüs aşısı yapıldı. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi. 65 yaş üstü aşı olma oranına da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “65 yaş üstü aşı büyüklerimizin aşı olma oranı 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı. Corona virüsle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz! dedi.
26 Mart'ta açıklanan illerin korona vaka risk haritasına göre, İstanbul kırmızı renk kategorisinde yer almakta.