İstanbul’da kaç kişiye korona aşısı yapıldı? İstanbul’da korona aşısı olanların sayısı kaç?

Son dakika İstanbul korona virüs aşı haberleri: 14 Ocakta uygulanmaya başlanan korona aşısında Türkiye, en başarılı ülkeler arasında gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemine göre, toplam yapılan aşı sayısı 11 Nisan 2021, Pazar 14:30 itibariyle 18.502.107 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla mücadele konusunda yaptığı açıklamada, “Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısız bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor.” dedi. Öte yandan İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz corona virüs aşısı yapıldı. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi. 65 yaş üstü aşı olma oranına da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “65 yaş üstü aşı büyüklerimizin aşı olma oranı 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı. Corona virüsle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz! dedi.

26 Mart'ta açıklanan illerin korona vaka risk haritasına göre, İstanbul kırmızı renk kategorisinde yer almakta.