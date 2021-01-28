Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partideki 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildi. 14 Ocak'tan itibaren de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindekilere yapılan aşı, geçtiğimiz haftadan itibaren 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı. Koronavirüs aşısını olanların sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından canlı olarak açıklanmakta. Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

İstanbul’da kaç kişi aşılandı?

İstanbul’da korona aşısı olanların sayısı kaç? 28 Ocak saat 12:20 itibariyle Türkiye geneli aşılananları toplam sayısı 1.579.402 oldu. Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemi üzerinden de hangi ilin ne kadar aşılama yapıldığı sorgulanmakta. Buna göre 28 Ocak itibariyle İstanbul’da 278 bin 758 kişi korona aşısı olurken, Ankara’da korona aşısını olanların sayısı 156 bin 677, İzmir’de korona aşısı olanların sayısı 97 bin 889, Aydın’da 24 bin 449, Muğla’da 23 bin 273, Diyarbakır’da korona aşısı olanların sayısı 21 bin 841 olarak görünüyor.

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