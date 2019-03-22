İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Eyüp, Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde Jandarma kontrol noktalarında trafik uygulaması gerçekleştiren ekiplere, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan havalanan helikopter de havadan destek sağladı. Jandarmanın trafik denetiminde ilk kez helikopter kullanıldığı öğrenildi. Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler, havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak ceza uygulandı. Ekiplerin sık sık helikopterle havadan denetim yapacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.