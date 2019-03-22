İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi22 Mart 2019 Cuma 12:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
Eyüp, Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde Jandarma kontrol noktalarında trafik uygulaması gerçekleştiren ekiplere, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan havalanan helikopter de havadan destek sağladı. Jandarmanın trafik denetiminde ilk kez helikopter kullanıldığı öğrenildi.
Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler, havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.
Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak ceza uygulandı.
Ekiplerin sık sık helikopterle havadan denetim yapacağı bildirildi.
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