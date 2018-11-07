İstanbul'da intihar girişimi
İstanbul Dolmabahçe'de MOBESE direğine çıkan bir şahıs, intihar teşebbüsünde bulundu. MOBESE direğinin tepesindeki kişi yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu ikna edildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
Dolmabahçe'de bulunan MOBESE direğine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme branda açtı.
İntihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çabası sürerken trafikte aksama yaşandı.
MOBESE direğinin tepesindeki kişi yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu ikna edildi.
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