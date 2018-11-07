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İstanbul'da intihar girişimi

İstanbul Dolmabahçe'de MOBESE direğine çıkan bir şahıs, intihar teşebbüsünde bulundu. MOBESE direğinin tepesindeki kişi yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu ikna edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
İstanbul'da intihar girişimi

Dolmabahçe'de bulunan MOBESE direğine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme branda açtı.

İntihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çabası sürerken trafikte aksama yaşandı.

MOBESE direğinin tepesindeki kişi yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu ikna edildi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
  1. Beşiktaş
  2. Dolmabahçe
  3. intihar

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  • şahizar gömenşahizar gömen25 dk önce
    sıra sende pelin çıfıt sevgilin atıldı sıra sende!
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