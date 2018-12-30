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İstanbul'da internet ve sosyal medyadan suç işleyenlere ceza

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında internet ve sosyal medyadan suç işleyen 2 bin 793 kişiye yasal işlem yaptı

30 Aralık 2018 Pazar 13:38
İstanbul'da internet ve sosyal medyadan suç işleyenlere ceza

İSTANBUL (AA) - İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında internet ve sosyal medyadan suç işleyen 2 bin 793 kişiye yasal işlem yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yıl içinde yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.

Polis, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan 750 kişi, Atatürk'ün manevi hatırası ve devlet büyüklerine hakaret eden 236 kişi, FETÖ/PDY propagandası yapan 507 kişi, halkı provoke eden, kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlarda bulunan 459 kişiye işlem yaptı.

Afrin operasyonu ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yapan 203 kişi, "kaçakçılık" suçlarıyla ilgili 81 kişi, Adnan Oktar suç örgütü propagandası yapan 89 kişi, "Yasadışı Silah Satış ve Ticareti" suçundan 16 kişi, "Çocuk İstismarı" suçundan 7 kişi, "İntihar ve İntihar Teşebbüsü" konusu ile ilgili 5 kişi ve diğer suç konularından 440 şahıs olmak üzere toplam 2 bin 793 sosyal medya kullanıcısına yasal işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:38
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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