İstanbul’da ilk teravih saati: İstanbul’da ilk teravih namazı kaçta? Diyanet namaz vakitleri...
İstanbul teravih namazı saat kaçta kılınacak. 2022? İstanbul ezan vakitleri Ramazan ayına girilecek olması nedeniyle bir hayli merak ediliyor. İstanbul namaz saatleri 2022 diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden araştırılmakta. İstanbul’da teravih kaçta? Ramazan ayı 1 Nisan Cuma günü kılınacak Teravih namazıyla başlayacak. İşte 1 Nsan 2022 Cuma İstanbul sahur, ezan vakitleri, ilk teravih saati…
İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Nisan akşam kılınacak Teravih namazıyla başlayacak ve ilk sahura kalkılacak. İstanbullu vatandaşların merak ettiği sahur vaktini, teravih namazı saatini ve ezan saatlerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Diyanet dini günler takvimine göre, 2022 Ramazan ayı bu sene 2 Nisan’da başlayacak. 1 Nisan”’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.Türkiye geneli ilk teravih namaz 1 Nisan Cuma günü kılınacak. Peki İstanbul'da teravih namazı saat kaçta kılınacak? 2022 teravih namazı İstanbul'da kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
İstanbul'da ilk teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da ilk teravih (1 Nisan 2022 Cuma) namazı 20:57'de kılınacak.
İstanbul'da Ramazanın birinci günü (2 Nisan 2022 Cumartesi) teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazanın birinci günü teravih namazı saat 20:59'da kılınacak.
İstanbul'da Ramazanın ikinci günü (3 Nisan 2022 Pazar) teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazanın ikinci günü teravih namazı saat 20:59'da kılınacak.
İstanbul'da Ramazanın üçüncü günü (4 Nisan 2022 Pazartesi) teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazanın üçüncü günü teravih namazı saat 21:01'de kılınacak.
İstanbul'da Ramazanın dördüncü günü (5 Nisan 2022 Salı) teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazanın dördüncü günü teravih namazı saat 21:02'de kılınacak.
İstanbul'da Ramazanın beşinci günü (6 Nisan 2022 Çarşamba) teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazanın beşinci günü teravih namazı saat 21:03'te kılınacak.
İstanbul'da Ramazanın altıncı günü (7 Nisan 2022 Perşembe) teravih namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazanın 6. günü teravih namazı saat 21:05'te kılınacak.