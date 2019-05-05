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İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında oldugu camilere akın etti- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ilk teravih için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler arasında yer aldı- Eyüp Sultan Camisi'nde kadınlar yağan yağmura rağmen avluda saf tuttu

05 Mayıs 2019 Pazar 22:36
İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere camileri doldurdu.

Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi.

Bu yıl ibadete açılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Buradaki İlk teravih namazı çok sayıda vatandaşın katılımıyla eda edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da da ilk teravih için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler arasında yer aldı.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.


- Kadınlar yağmur altında saf tuttu

Çok sayıda vatandaş, teravih için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi.

Teravih öncesi Eyüp Sultan Türbesini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra teravih namazı kılındı. Kadınlar, yağmura rağmen cami avlusunda saf tuttu.

Bu arada Eyüp Sultan Camisi'ne asılan "Oruç tut sıhhat bul" yazılı mahyanın da ışıkları yandı.


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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:36
  1. Büyük Çamlıca
  2. Eyüp Sultan
  3. Fatih
  4. İstanbul'da ilk teravih namazı
  5. Sultanahmet
  6. Süleymaniye

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